شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التنمية الاجتماعية يحدد ضوابط الاقتراض والكفالة لغير الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط الاقتراض والكفالة في حالة طلب الاقتراض من البنك لغير الموظفين، مؤكدا على أهمية إحضار كفيل حال كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص.

وقال بنك التنمية، في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء على “تويتر” إنه في حال كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص، يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية ولا يزال على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة.

وتابع بنك التنمية الاجتماعية أنه يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.