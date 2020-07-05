شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. ضبط شخصين سرقا عدد من محال المواد الغذائية تحت تهديد السلاح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر)، تورطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والاستيلاء على ما يُقارب (12000) ريال، وسرقة (8) مركبات، ضُبط (3) منها بعد الاسترشاد عليها في مدينة الدمام.
وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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