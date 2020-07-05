- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الإثنين.. سحب رعدية وموجة غبار على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمشيئة الله، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.
كما توقعت الأرصاد سماء غائمة جزئيا على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان عسير والباحة.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل الأحساء 47 مئوية كأعلى درجة حرارة في المملكة، بينما تسجل تبوك والقريات أدنى درجة حرارة بـ 21 درجة مئوية.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس الإثنين.. سحب رعدية وموجة غبار على 8 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.