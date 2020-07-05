شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال بحرينى ينشر آخر مكالمة له مع رجاء الجداوى قبل أسابيع.. استمع ما قاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة البلاد البحرينية مقطعا صوتيا لرجل الأعمال البحريني عبدالوهاب الحواج، صاحب مجموعة الحواج البحرينية، فى آخر اتصال له مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوى قبل أسابيع. وبحسب الصحيفة البحرينية استذكر رجل الأعمال البحرينى تكريم مجموعة الحواج للفنانة الراحلة، وآخر مكالمة له معها قبل أسابيع بعد محاولته الاتصال بها وعدم الوصول لها، ومن ثم التواصل مه الفنانة دلال عبد العزيز قلقل على صحية الراحلة. Advertisements ونقلت الصحيفة عن رجل الأعمال البحرينى: "لقد بكت عند تكريمها، وعند سؤالها عن السبب أجابت أن عدم تصديقها وجود الجو العائلى فى البحرين وجمع مجموعة الحواج لمختلف الناس والأجناس"، لافتا إلى أن كلامها كان يدل على إصالتها. وأضاف الحواج أن الراحلة إنسانة راقية وتحب البحرين كثيرا، وهى على تواصل دائم مع عائلة الحواج منذ عرض مسرحية الزعيم فى الخليج 1996، مشيرا إلى أنها قمة فى الأخلاق والرقى ومتعلمة ومثقفة.

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