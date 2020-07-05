شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 264 إصابة جديدة بكورونا بينهم 216 فى الخليل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، 216 منها في الخليل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أكدت أن الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى الخليل خرج عن السيطرة فى ظل زيادة الإصابات اليومية بالفيروس.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها فى الخليل، موضحة أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة و637 حالة شفاء من الفيروس.
وأوضحت الصحة الفلسطينية، وفق البيان اليومى الذى نشرته عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 4250 إصابة جديدة بينها 3597 إصابة نشطة.
وأشارت وزارة الصحة فى فلسطين إلى أن معظم الحالات الجديدة التى تم تسجيلها تخص الخليل، حيث تم تسجيل 2749 إصابة بالفيروس داخل الخليل حتى الآن، مما يؤكد ارتفاع حالات الإصابة داخل هذه المنطقة.
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