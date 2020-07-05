شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تقر بتدمير منظومة دفاع جوى لها فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت تركيا بأن الغارات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية الليبية دمرت منظومة دفاع جوي تركية، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم /الأحد/.

ونقلت القناة عن مصدر عسكري تأكيده أن غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ليبيا، ودمرت منظومة دفاع جوي تركية، موضحًا أنه تم تنفيذ 9 ضربات جوية دقيقة على منظومات الدفاع الجوي التركية التي تم تركيبها مؤخرًا في قاعدة الوطية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تقر بتدمير منظومة دفاع جوى لها فى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.