شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقتحمون منزل عضو برلمانى يمنى بعشرات المسلحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستمر ميليشيات الحوثيين فى ممارسة انتهاكات وعمليات نهب لمنازل وممتلكات القيادات اليمنية المناهضة لمشروعها فى العاصمة اليمنية صنعاء بشكل خاص، وفى مناطق سيطرتها على وجه العموم. ووفقا لموقع العربية اقتحمت ميليشيات الحوثيين، اليوم الأحد، منزل عضو البرلمان اليمني، النائب عبد الرزاق الهجري، وسيطرت عليه، ونهبت محتوياته، وذكر موقع العربية أن ميليشيات الحوثيين اقتحمت المنزل، الكائن في منطقة "بيت بوس" بالعاصمة صنعاء، بعدد من الأطقم، وطردت بالقوة الأسرة التى كانت تقطنه.



وأحكمت عناصر الميليشيات الحوثية سيطرتها على المنزل بعشرات المسلحين، كما روعت سكان الحي، فيما أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية حادثة اقتحام منزل الهجري من قبل ميليشيات الحوثي، وإخراج النساء والأطفال من أسرته إلى الشارع ونهبها لمحتويات المنزل.

وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيان، إن هذا العمل الجبان هو استمرار لسلسلة من الانتهاكات والنهب الممنهج التى تقوم به ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً لكل من يختلف معها بالرأي.