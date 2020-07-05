شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يتلقى مساعدات من أذربيجان لمكافحة انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت الحكومة السودانية من جمهورية أذربيجان، اليوم الأحد، حزمة مساعدات طبية وصلت بطائرة خاصة، تحتوي علي مستلزمات ومعينات طبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن هذا الدعم يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، والممتدة لأكثر من 27 عاما، والتي توطدت بصورة أعمق عقب نجاح ثورة ديسمبر.

وأضافت أن مواقف جمهورية أذربيجان ظلت داعمة ومساندة للحكومة الانتقالية ثنائيًا، ومن خلال ترؤسها لحركة عدم الانحياز، حيث عبر رئيس جمهورية أذربيجان، والرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، إلهام علييف، في أكثر من مناسبة، ومن خلال اللقاءات مع قيادة السودان، دعمه واستعداده لمرافقة الحكومة الانتقالية لتجاوز التحديات التي تواجهها خلال المرحلة القادمة.

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