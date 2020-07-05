شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا فى اليمن، اليوم الأحد، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك تسجيل حالة وفاة واحدة.
وأوضحت اللجنة الوطنية العليا فى بيان نشرته على "تويتر" أن إجمالى الحالات المسجلة بالفيروس داخل اليمن ارتفع إلى 1265 حالة، وإجمالى الوفيات إلى 338 حالة. وتابعت اللجنة أنه تم تسجيل 15 حالة شفاء بالبلاد، مما يرفع إجمالى حالات الشفاء إلى 552 حالة.
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