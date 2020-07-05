شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تكشف بروتوكول الحج هذا العام لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، البروتوكولات الخاصة لموسم الحج هذا العام، وذلك ضمن جهودها فى مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث نشر المركز الوطنى السعودى للوقاية من الأمراض ومكافحتها اللائحة الكاملة للبروتوكولات الخاصة بموسم الحج للعام الجارى، والتى جاءت على النحو التالى:

يمنع الدخول للمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بدون تصريح، والحرص على التهوية الجيدة فى كل أماكن تواجد الحجاج والعاملين.

وتقرر عدم تمكين أى شخص من القائمين على مسار الحج، لديه أعراض مشابهة للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق أو فقدان مفاجئ لحاستى الشم والذوق) من العمل حتى زوال الأعراض والحصول على قرار التعافى حسب تقرير الطبيب المعالج.

ويجب الحرص على لبس الكمامات للقائمين على مسار الحج والحجاج وجميع العمال فى جميع الأوقات والتخلص منها بالطريقة السليمة وفى المكان المخصص.

كما يجب تنظيم انتظار الحجاج عند نقاط التجمع، تسليم الأمتعة واستلامها والمطاعم بوضع علامات أو ملصقات مرئية على الأرض تضمن مسافة متر ونصف بين الأفراد.

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استخدام علامات بحيث تضمن مسافة متر ونصف بين الأفراد فى السلالم الكهربائية أو السلالم الاعتيادية.

ويجب الالتزام بتطهير الأسطح بشكل دورى مجدول مع التركيز على الأماكن التى يكثر فيها احتمالية التلامس خاصة مثل نقاط الاستقبال، مقاعد الجلوس، وأماكن الانتظار وكذلك مقابض الأبواب وطاولات الطعام ومساند المقاعد وخلافه وبعد كل استخدام.

وفيما يخص الحافلات فقد أوضح المركز الوطنى السعودى للوقاية من الأمراض ومكافحتها أنه سيتم تحديد حافلة لكل مجموعة ورقم مقعد مخصص لذات الحاج خلال رحلة الحج كاملة، والالتزام بذات المقعد لجميع الحجاج طوال وقت الرحلة. وتخصيص أبواب مختلفة للركوب والنزول، مع استثناء الأشخاص الذين يعانون من صعوبة الحركة ويحتاجون إلى المساعدة.

وتقرر ألا يتجاوز عدد الركاب داخل الحافلة طوال مدة الرحلة 50% من إجمالى الطاقة الاستيعابية للحافلة، والمحافظة على التباعد الجسدي داخل الحافلة من خلال اتباع السياسة الموصى بها وترك مقعد فارغ على الأقل بين كل راكب وآخر.

في المقابل تقرر تجهيز غرفة أو دور لعزل الحالات المشتبه بها من القائمين على مسار الحج والموظفين أو الحجاج داخل العمائر السكنية وكافة المرافق حتى يتم التواصل مع الجهات المختصة وعمل الإجراءات اللازمة. وإلزام جميع الموظفين والحجاج والعمال الإفصاح عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمى.

ويتم تفعيل خط ســاخن بين النقاط الطبية داخل العمائر السكنية والمدير الطبي للحج وبين المديرية العامة للشؤون الصــحية بمنطقة مكة المكرمة.