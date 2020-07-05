شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل حالتى إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد لوافدتين من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1188 إصابة مؤكدة .

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن حالات التعافي قد ارتفعت إلى 1048 حالة، بينما استقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة فى تونس، السبت، عن إجراء 491 تحليلا مخبريا من بينها 11 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الإجمالى للتحاليل 71689، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 9 تحاليل إيجابية من بينها 5 حالات إصابة جديدة وافدة و4 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

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وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أن العدد الإجمالى للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات 1186 حالة مؤكدة، وذلك وفق بيان نشرته على صفحتها على "فيس بوك".

وأشارت إلى أن الحالات التى تم تسجيلها فى تونس موزعة كالآتي: 1046 حالة شفاء و50 حالة وفاة و90 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها حالة إصابة حاليا بالمستشفى.