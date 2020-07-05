شكرا لقرائتكم خبر عن الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائرى بمناسبة عيد الاستقلال الـ58 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث العاهل المغربى الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون ، بمناسبة عيد استقلال بلاده الـ58 . وجاء في برقية العاهل المغربى : "إنها مناسبة للتأكيد على متانة روابط الأخوة التي تجمع الشعبين الجزائري والمغربي، والتي تستمد قوتها من ذلك التضامن الأخوي الصادق الذي أذكى نضالهما البطولي من أجل الحرية والاستقلال، وكذا من إيمانهما الراسخ بوحدة المصير المغاربي المشترك".

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