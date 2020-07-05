شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوع من تركيبها.. اعتداء على كاميرا «ساهر» بطريق «تربة» (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعتدى مجهولون على كاميرا نظام الرصد الآلي (ساهر)، فقط بعد أسبوع من تركيبها على طريق تربة – الخرمة، وذلك برش طلاء (دهان سبراي) عليها لمنعها من التصوير وتسجيل مخالفات السرعة، فيما سحب آخرون الجهاز لتغيير اتجاهه لمنعه من التقاط المخالفات.

وأعرب عدد من المواطنين في محافظتي تربة والخرمة عن أسفهم لهذه التصرفات غير الواعية، مؤكدين أهمية نظام الرصد في التقليل من الحوادث المرورية ومنع المتهورين من تجاوز السرعة القانونية والتي تم تحديدها بـ ١٠٠ كم في الساعة، وفقاً لصحيفة “المدينة”.