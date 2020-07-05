شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد: الأحساء قد تكون الأعلى حرارة على مستوى العالم غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجلت المملكة ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية لتصبح من أعلى دول العالم حرارة بعد وصول محافظة الأحساء لأعلى درجات الحرارة بالمملكة ومن ضمن الأعلى عالمياً.

وترتفع درجات الحرارة بشكل لافت في كُل من الدمام والأحساء وعُموم المنطقة الشرقية، فيما يُتوقع أن تُسجل بعض الأجزاء من هذه المناطق درجات حرارة قد تلامس 50 درجة مئوية يومي الإثنين والثلاثاء.

وتُعد درجات الحرارة المُتوقعة أعلى من مُعدلاتها الطبيعة لمثل هذا الوقت من العام، حيث يبلغ معدل درجات الحرارة في الدمام والأحساء خلال شهر يوليو 45 درجة مئوية.