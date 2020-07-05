شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية»: جميع الرحلات الدولية لا تزال معلقة حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الأحد، أن جميع الرحلات الجوية الدولية لا تزال معلقة حتى إشعار آخر.
وأضافت الخطوط السعودية، أنه سيتم الإعلان عن استئناف الرحلات عبر موقعنا الرسمي وعبر قنوات التواصل الاجتماعي.
وكانت المملكة أعلنت عن استئناف الرحلات الداخلية نهاية شوال الماضي، فيما لم يتم الإعلان بعد عن موعد عودة الرحلات الدولية.
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