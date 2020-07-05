«الأبيض» يتجمع 22 يوليو..ومعسكر خارجي في أغسطس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعاً بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد» برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة وبمشاركة سيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة إلى جانب إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.

واعتمدت اللجنة المرحلة الأولى من برنامج إعداد «الأبيض»استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خورخي لويس بينتو.

وسيكون التجمع الأول لـ«الأبيض» للفترة من 22 إلى 27 يوليو/ تموز الجاري في الدولة لاجراء الفحوصات الطبية والإعداد البدني، فيما سيكون التجمع الثاني للفترة من الأول من أغسطس/ آب وحتى 23 أغسطس بمعسكر خارج الدولة وسيتخلله خوض مباراتين وديتين علماً بأن قائمة المنتخب سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة.

في المقابل سيكون التجمع الثالث للفترة من 31 أغسطس إلى 9 سبتمبر وخوض مباراتين وديتين خلال أيام الفيفا.

وسيلعب منتخبنا أمام ماليزيا في الدولة يوم 8 أكتوبر 2020 على أن يواجه منتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 13 أكتوبر، فيما سيلعب آخر مباراتين له في التصفيات على أرض الدولة أمام تايلند يوم 12 نوفمبر وأمام فيتنام يوم 17 من ذات الشهر.

واعتمدت اللجنة كذلك برنامج منتخبنا للناشئين مواليد 2004، حيث سيقيم المنتخب بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم معسكراً داخلياً للفترة من 18 إلى 27 يوليو الجاري، ومعسكراً آخر بالدولة للفترة من 1 إلى 5 سبتمبر/ أيلول المقبل لإجراء الفحوصات الطبية على أن يقيم معسكراً خارجياً بدءاً من يوم 8 سبتمبر إلى 28 أكتوبر ولعب أربع مباريات ودية.