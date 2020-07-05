أوليفر وايمان: القطاع الثقافي بحاجة إلى استثمارات الشركات الخاصة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصدرت شركة الاستشارات الإدارية «أوليفر وايمان» تقريراً جديداً عن أداء القطاع الثقافي في دول مجلس التعاون الخليجي، وأشار التقرير إلى ضرورة أن يضع مشرعو السياسات في القطاع طرقاً بديلة لإشراك القطاع الخاص، بهدف تعزيز مصادر الدخل خلال مرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وبحسب التقرير الذي جاء بعنوان: «التمويل من أجل الثقافة: جذب المساهمين من القطاع الخاص»، فإن الأزمة الحالية قد جددت المخاوف من انخفاض التمويل الثقافي، وبالتالي ستكون هناك حاجة مُلحة أكثر من أي وقت مضى إلى الاستثمارات غير الحكومية.

ويسلط التقرير الضوء على الحلول المتنوعة التي يمكن اعتمادها على النطاق المحلي والإقليمي، والتي تسهم في إشراك الأفراد والمؤسسات والمنظمات في دعم القطاع أثناء مرحلة التعافي.

وقال عبد الكريم اليوسف الشريك في قسم القطاع العام في شركة «أوليفر وايمان»: اعتمدت العديد من الدول استراتيجيات ومنهجيات مختلفة لتمويل القطاع ولاقى عدد منها نجاحاً كبيراً بما يؤكد الدور المحوري لقطاع الثقافة في كبرى الاقتصادات العالمية.

وأضاف اليوسف: إن الاعتماد على التمويل الحكومي فقط قد يتسبب في ضعف أداء القطاع الثقافي ومحدودية الاستفادة منه اقتصادياً، ويتوجب في المرحلة الراهنة إعادة النظر في العلاقة التي تجمع بين المؤسسات التي يُمولها القطاع العام والمؤسسات غير الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يعود على الاقتصاد بالمنفعة عبر تهيئة الظروف التي يزدهر فيها الاقتصاد وتحفز الاستثمار.

وشهد القطاع الثقافي في السعودية والإمارات خلال السنوات السابقة نمواً ملحوظاً وكجزء من خطط التنويع الاقتصادي الموضوعة، ومع ظهور أزمة كورونا جرى وضع مبادرات لحماية الممارسين في القطاع، فعلى سبيل المثال، أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة البرنامج الوطني لدعم المبدعين العاملين بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في مواجهة التحديات التي فرضها فيروس كورونا (كوفيد-19)، والذي يقدم منحاً مالية للأفراد المستقلين والشركات الناشئة، ورواد الأعمال في مجالات قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

وتابع اليوسف: بالنسبة للاقتصادات الناشئة، يمكن أن يكون للقطاع الثقافي تأثير غير مباشر وإيجابي في غيره من القطاعات ذات الصلة، إذ تلعب الثقافة دوراً بارزاً في قطاعات السياحة والترفيه بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والدبلوماسية الثقافية، حيث تسهم في توطيد العلاقات الثنائية مع الدول ذات الأهمية الجيواستراتيجية بينما تعزز من الحضور العالمي لهذه الدول.