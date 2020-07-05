اليمن.. انسحاب حملة عسكرية بعد اشتباكات مع قوة من الجيش جنوب تعز

القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لـ "سبوتنيك"، بأن الحملة المكلفة من قيادة الجيش في المحافظة، والمكونة من الشرطة العسكرية التابعة لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن)، بدأت مغادرة مدينة التُربة مركز مديرية الشمايتين جنوب تعز، بناءً على أوامر من المحافظ نبيل شمسان، لنزع فتيل التوتر، بعد اشتباكها مع اللواء 35 مدرع المتمركز فيها.
وأضاف أن التوجيهات تضمنت بقاء تمركز اللواء 35 مدرع في مديرية الشمايتين، ومديريات الحجرية عموماً.
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ويوجه ضباط في اللواء 35 مدرع المدعوم من الإمارات، اتهامات لحزب الإصلاح، بالسعي عبر قوات موالية له في محافظة تعز، للسيطرة على مناطق تمركز اللواء في مديريات تعز الجنوبية وصولاً إلى الساحل الغربي، والاستحواذ عليها.
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