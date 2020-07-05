قسد تهدد بالخطف

وقال العاملون الذين تجمعوا أمام مقري عملهم في حيي النشوة وغويران في مدينة الحسكة: إن "عناصر "قسد" يقومون بتهديدهم بالخطف ويحاولون منعهم من التجمع والابتعاد عن بناءي الشركة والمؤسسة".
© Sputnik . Zain Al Abiden Shiban
وبتاريخ 26 يونيو/حزيران استولى عناصر من "قسد" على مبنى الإدارة العامة للمؤسسة العامة "السورية للحبوب"، الكائن في مدينة الحسكة (شمال شرقي سوريا)، وبسطوا سيطرتهم عليه، ضمن خطتهم التي باشروا بها منذ فترة لتحويل المقرات الحكومية إلى قاعدة للجيش الأمريكي.
ومنذ ذلك الوقت يقوم العاملون بتنفيذ احتجاجات واعتصامات أمام مقرات عملهم، مع اصرار عناصر "قسد" على منعهم من الدخول.
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