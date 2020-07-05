السودان... حمدوك يجري تغييرات في قيادة الشرطة

وتقرر إعفاء الفريق أول أحمد بشائر من منصبه كمدير عام للشرطة، حسب وكالة الأنباء السودانية. وقرر حمدوك، إعفاء الفريق شرطة، عثمان محمد يونس من منصبه كنائب مدير عام الشرطة. Advertisements وتم تعيين الفريق عز الدين الشيخ على منصور مديرا عام للشرطة. ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

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