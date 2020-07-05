شكرا لقرائتكم خبر عن القوات اليمنية تدك أوكارا لميليشيا الحوثى وتواصل تقدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت القوات المسلحة اليمنية، دك أوكار مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في مختلف جبهات القتال، وتكبيدها خسائر كبيرة في صفوفها.

وتحقق قوات الجيش مسنودة برجال القبائل - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت"، اليوم /الأحد/ - تقدمات ميدانية مستمرة، في جبهة قانية بمحافظة البيضاء البلاد، وسط خسائر كبيرة وتقهقر في صفوف مليشيا الحوثي.

وبالتزامن شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، غارات جوية مكثفة، استهدفت بها مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها؛ وأسفرت المواجهات عن تكبيد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي محافظة الضالع جنوبي البلاد قُتل وجُرح عدد من عناصر المليشيا الحوثية، بنيران القوات المسلحة، في مديرية مريس شمالي المحافظة.

وتمكنت قوات الجيش من استهداف عناصر مليشيات الحوثي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه قرية صولان ومنطقة الزيلة شمال منطقة مريس مديرية قعطبة، وأفشلت المحاولة وأجبرتهم على الفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي غضون ذلك .. دكت مدفعية الجيش مواقع وتعزيزات المليشيا المتمردة المتمركزة في منطقة يعيس شمال مريس، مما أدى إلى تدمير تكبيدها خسائر في العدد والعدة.

وفي جبهة نهم شرق صنعاء أفشلت قوات الجيش مسنودة برجال القبائل محاولة تسلل لمليشيا الحوثي إلى مواقع في مناطق اللسان والجوة، كما قصفت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات المليشيا المتمردة، في الجبهة ذاتها، وأوقعت في صفوفها خسائر بشرية.

وفي سياق آخر سيّرت هيئة الإسناد والدعم الشعبي بمحافظة مأرب قافلة غذائية دعماً ومساندة لقوات الجيش والمقاومة بجبهة قانية شمال البيضاء، وذلك ضمن التفاف المواطنين ومساندتهم لأبطال القوات المسلحة.