شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون ينهبون أموالا من حساب للأمم المتحدة في الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدمت مليشيات الحوثيين على نهب أموالا من حساب للأمم المتحدة في البنك المركزي بالحديدة في اليمن قبل فترة، فيما أوقفت الحكومة اليمنية بعد نهب الحوثيين تصاريح رسو سفن في ميناء الحديدة.

ووفقا لموقع العربية، قدم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث ضمانا بعدم إقدام الحوثيين مجددا على نهب الأموال من البنك المركزي، كما أن الحكومة اليمنية استجابت للمبعوث الأممي إلى اليمن، وعادت لمنح تصاريح لرسو 4 سفن بالحديدة لكن الحوثيين رفضوا مقابلة جريفيث في مسقط اعتراضا على ضماناته للحكومة اليمنية.

وكانت الميليشيات الحوثية أقرت الأسبوع الماضي مصادرتها مبلغ 36 مليار ريال يمني من إيرادات الوقود المثبتة والمقدرة بحوالي 50 مليار ريال يمني دون اطلاع للمبعوث الأممي أو مكتبه، وهما الجهة المشرفة والمراقبة على الحساب الخاص بالإيرادات القانونية لتجارة الوقود واستيراده إلى موانئ الحديدة، ما يكشف نهب الانقلابيين ما يربو على 72% من تلك الإيرادات، يذهب نصفها للمجهود الحربي الحوثي، وفقاً لما ذكره عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية الدكتور فارس الجعدبي .