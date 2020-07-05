شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية تطلق نسخة جديدة من موقعها الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الدفاع الجزائرية، نسخة جديدة من موقعها الإلكتروني الرسمي مواكبة للتطورات التي تشهدها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال الذي تحتفل به الجزائر اليوم.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم /الأحد/ - أنه "بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية ومواكبة للتطورات التي تشهدها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وحرصا منها على ضمان إعلام هادف وفعال وآني، تعلن وزارة الدفاع الوطني عن إطلاق النسخة الجديدة لموقعها الإلكتروني الرسمي اليوم".

وأضاف البيان، أن الموقع الجديد يسمح بالاطلاع على آخر المستجدات والنشاطات العسكرية من خلال بيانات صحفية، وإعلانات التجنيد والخدمة الوطنية، والمنشورات والمناقصات بالإضافة إلى معلومات أخرى يمكن مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستعمال وسائط مختلفة.

وأوضح البيان، أن الموقع عبارة عن بوابة تتضمن أيضا مواقع إلكترونية لأركان الجيش الوطني الشعبي وقيادات القوات والدرك الوطني والحرس الجمهوري

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