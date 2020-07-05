شكرا لقرائتكم خبر عن الأغذية العالمى: 26 ألف و500 طن من المساعدات الغذائية شهريا لجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه يقوم بدعم جنوب السودان من خلال نقل 26 ألف و500 طن من المساعدات الغذائية المنقذة للحياة، عن طريق 6581 شاحنة برية و42 شاحنة بحرية و108 قارب و7 طائرات لتصل الى 3500 موقع للتوزيع.

وفى وقت سابق أعلنت منظمة الهجرة الدولية أنها تلقت تبرع من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بقيمه بـ 4.5 مليون دولار لمساعدة عشرات الآلاف من الأشخاص في جنوب السودان لمواجهة وباء كورونا.

وقالت تينا يو، رئيسة فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية : "سيسمح هذا التمويل للعاملين في الخطوط الأمامية بمواصلة مكافحة كوفيد-19 في الأماكن الأكثر عرضة لخطر الإصابة ومنهم من هم فى مخيمات النزوح في المناطق الحضرية وشبه الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية في جوبا، حيث توجد إمكانية محدودة للحصول على إمدادات المياه الموثوقة".