السودان: لجنة للتوافق على مسار الشرق فى مفاوضات السلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم الأحد، مع محمد الأمين ترك ناظر عموم "قبائل الهدندوة"، بحضور رئيس "جبهة الشرق" موسى محمد احمد، قضايا السلام والتنمية بشرق السودان.

وقال الأمين ترك، فى تصريح صحفي، إن اللقاء أسفر عن تكوين لجنة تمثل مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة)، والمجلس الأعلى لنظارات شرق السودان، والمكونات السياسية، وقطاعات مؤتمر "البجا"، للتوافق على مسار الشرق في مفاوضات السلام، وحل الخلافات الناتجة عن عدم التنسيق والتشاور حول المسار.

وأضاف أن اللجنة ستعمل على وضع الأسس التي من شأنها أن تدفع عملية السلام في شرق السودان في الاتجاه الصحيح من خلال بناء توافق بين مكونات الشرق يضمن تحقيق السلام والاستقرار فى السودان عامة وفى الشرق خصوصا.

واعتبر ناظر عموم "قبائل الهدندوة" أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة مهمة من شأنها إحداث إجماع حول عملية السلام في الشرق من خلال إحكام التنسيق بين المكونات السياسية والاجتماعية يصب في النهاية في مصلحة السلام والاستقرار.

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