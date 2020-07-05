شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. مظاهرات بنغازى ضد التدخل التركى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر آلاف المواطنين الليبيين في مدينة بنغازى شرق البلاد، عصر اليوم الأحد، للمطالبة بخروج القوات التركية من مدن المنطقة الغربية ودعم القوات المسلحة الليبية فى حربها ضد الإرهاب والميليشيات المسلحة. Advertisements وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، قد قام السبت، بتفقد سفينة "TCG Giresun" الحربية وسط البحر المتوسط، قبالة السواحل الليبية والتقى جنود بلاده في ليبيا.

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