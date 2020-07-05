شكرا لقرائتكم خبر عن موقع سعودي: 200 مرتزق يمني إخواني تم جلبهم للقتال مع "الوفاق" في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لا يزال النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، يواصل جرائمه في ليبيا، من أجل مطامعه الخاصة ، والسيطرة على المنطقة، بدعم مع الجماعات الإرهابية، التي تسعى لتدمير وتخريب المنطقة.

وكشف فيديو أعده موقع "الرياض اليوم" أن أردوغان قام بجلب عدد من المرتزقة اليمنيين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى ليبيا لتنفيذ مخططات الرئيس التركي وإرهابه في المنطقة، والقتال في صفوف حكومة الوفاق الإرهابية، وذكر التقرير أن 200 من المرتزقة اليمنين التابعين للإخوان تم جلبهم إلى ليبيا من على طريق تركيا بحجة تلقى العلاج، وأنه تم اعتقال عدد منهم من خلال القوات المسلحة الليبية .

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كانت قد أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج سلم كل سلاح، ومنح العثمانيين حقوقا لا يستحقونها، وتنازل عن حق بلاده فى الحياة والحرية، وقدم سيادة ليبيا على طبق من ذهب لمحتل لا يرى فيها إلا مكمن ثروة، وموقع توسع وإرهاب.