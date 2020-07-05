شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1980 حالة تعافٍ جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 3580 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (209509) حالات، من بينها (62357) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2283) حالة حرجة.
وأكدت الصحة السعودية، اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمواجهة كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.
وقالت الصحة السعودية، : "وصلنا لمرحلة تحكم في انتشار كورونا، ونستمر في إعداد الدراسات لمواجهة كورونا، وعلينا العودة للحياة الطبيعية لكن بحذر".
وأشار الصحة السعودية، إلى أن منحنى الإصابات بكورونا وصل إلى مرحلة "شبه الثبات".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1980 حالة تعافٍ جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.