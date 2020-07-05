شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1980 حالة تعافٍ جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 3580 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (209509) حالات، من بينها (62357) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2283) حالة حرجة.

وأكدت الصحة السعودية، اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمواجهة كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.

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وقالت الصحة السعودية، : "وصلنا لمرحلة تحكم في انتشار كورونا، ونستمر في إعداد الدراسات لمواجهة كورونا، وعلينا العودة للحياة الطبيعية لكن بحذر".

وأشار الصحة السعودية، إلى أن منحنى الإصابات بكورونا وصل إلى مرحلة "شبه الثبات".