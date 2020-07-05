- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء مدير عام الشرطة السودانية ونائبه.. مستند والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارا اليوم الأحد بإعفاء الفريق أول عادل أحمد بشائر من منصب مدير عام الشرطة وكذلك إعفاء نائبه الفريق عثمان محمد يونس في أعقاب احتجاجات كبيرة طالبت بمزيد من الإجراءات ضد مسؤولين على صلة بالرئيس السابق عمر البشير.
وكتب حمدوك على حسابه بموقع تويتر أنه عين الفريق عز الدين الشيخ علي منصور بمنصب مدير عام الشرطة. ولم يتطرق لمزيد من التفاصيل.
نص القرار
كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء مدير عام الشرطة السودانية ونائبه.. مستند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.