شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير رئيس الوزراء العراقى يبحث مع بعثة الناتو الوضع الأمنى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث السكرتير العسكرى لرئيس الوزراء العراقى الفريق الركن محمد البياتى، مع قائد بعثة الناتو في العراق اللواء جيني كارينيان، اليوم الأحد، الوضع الأمني العام في العراق، وعلى وجه التحديد في بغداد.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" أن الجانبين تحدثا عن المهام الحالية والمستقبلية للبعثة فيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي لوزارة الدفاع والقوات المسلحة العراقية".

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