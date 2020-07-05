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لاجئ سوري في مخيم بالأردن يصنع روبوت يساعد فى الوقاية من كورونا.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح لاجئ سوري يقيم في مخيم الزعترى بالأردن في صناعه روبوت من مكعبات الأطفال " الليجو " يساعد بشكل مبسط في الوقاية من فيروس كورونا وفكرة الروبوت الذي قام بصناعته لاجئ يسمى مروان مقيم بمخيم الزعترى للاجئين في الأردن بتوزيع المعقم تلقائيا

ويقول مروان كوننا لاجئين نهدف دائما أن نكون ضمن خط الدفاع لمكافحة وباء كورونا في الدول المستضيفة لافتا " كان الهدف الرئيسي من الفكرة هو خدمة المخيم والمجتمع المحلى للاجئين بمخيم الزعتري الذي نعيش فيه للوقاية من الوباء وأيضا توافره خارج المخيم لمساعدة الناس على الوقاية من الفيروس

 

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وأضاف مروان أن الروبوت تم صناعته داخل مختبر للابتكار بمخيم الزعتري  بمساعدة أخرين يتعلمون صناعة الروبوتات مشيرا إلى أن الروبوت يعمل بشكل مبسط جدا مكون من مكعبات الليجو الخاص بالأطفال وموصل بحساس لافت إلى أنه لاقي اهتماما كبير من المجتمع لسهولة استخدامه.

ولفت مروان أن هناك أطراف كثيره من المجتمع طلبت التصميم والبرمجة الخاصة بالروبوت وفكرته وقمنا بالتعاون معهم وتوفير جميع المعلومات الخاصة بالروبوت لهم وتم تصنيعه لأكثر من جهة.

 

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