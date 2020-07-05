شكرا لقرائتكم خبر عن المحامون الأتراك يواصلون الانتفاضة ضد حزب العدالة والتنمية لليوم الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر المحامون الأتراك ورؤساء نقابات المحامين الفرعية الاعتصام أمام مقر البرلمان التركي لليوم الرابع على التوالي، في الوقت الذى تستمر المناقشات داخل لجنة العدل حول مقترح التعددية النقابية، الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم، برئاسة رجب طيب أردوغان.

ويواصل المحامون ورؤساء نقابات المحامين، وفقا لقناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، إضرابهم أمام البرلمان التركي، حيث ينتظرون قرار لجنة العدل بشأن مسودة قانون التعددية النقابية الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية، ويهدف إلى تكوين نقابات متعددة في أقاليم تركيا.

ويعارض رؤساء نقابات المحامين في تركيا هذا القانون حيث يعتبرون أنه سيعمل على تشتيت وتفريق النقابات، والجدير بالذكر أن أعضاء النقابة الفرعية بمدينة علي أغا، قد احتجوا، الجمعة الماضية، على قانون النقابات الجديد أمام مديرية الأمن.