شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينى من الخليل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابا فلسطينيا من مخيم العروب، شمال الخليل.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الكريم أبوسل من مخيم العروب ونكلت به اثناء الاعتقال، ما أدى الى اصابته بجروح .
وفى شأن اخر، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الأحد، وفاة سيدة سبعينية من مخيم الفوار فى محافظة الخليل، إثر إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تعانى من أمراض مزمنة، مما يرفع حصيلة وفيات اليوم إلى 3 حالات.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - أن الوزارة سجلت وفاة مواطنين اثنين، أحدهما سبعيني والثاني أربعيني في محافظة الخليل، وإصابة 208 آخرين في مختلف المحافظات بفيروس "كورونا"، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين إلى 20 حالة، وحصيلة الإصابات إلى 4458 إصابة.
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