شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينى من الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابا فلسطينيا من مخيم العروب، شمال الخليل.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الكريم أبوسل من مخيم العروب ونكلت به اثناء الاعتقال، ما أدى الى اصابته بجروح .

وفى شأن اخر، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الأحد، وفاة سيدة سبعينية من مخيم الفوار فى محافظة الخليل، إثر إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تعانى من أمراض مزمنة، مما يرفع حصيلة وفيات اليوم إلى 3 حالات.

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