شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخفيف إغلاق كورونا.. الحياة تعود لطبيعتها على شواطئ الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام قليلة من رفع الكويت من قيود كورونا، عادت الحياة لشبه طبيعتها على الشواطئ، حيث ذهب عدد كبير من المواطنين إلى المصايف لتنظيم رحلات الصيد والتمتع بالطبيعة، حسبما نشرت وكالة أنباء الصينية "شينخوا"

وفى السياق ذاته، واستكمالاً لتطبيق قانون حماية البيئة على رواد شواطئ دولة الكويت قام عدد من الضباط القضائيين في الهيئة العامة للبيئة وبمشاركة شرطة البيئة بعمل حملة تفتيشية على عدد من الشواطئ، حيث قام الضباط بالتأكد من التزام رواد الشاطئ بنص المادة 33 من القانون والتي تلزم الجميع برمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، وتم تحرير عدد من المخالفات وفق المادة 33 لعدد من المخالفين، كما تمت توعية الرواد بقانون حماية البيئة خلال الجولة.



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