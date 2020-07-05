السودان يُشكل آلية وطنية للتنسيق مع البعثة الأممية "يونيتامس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، قراراً اليوم الأحد، بتكوين الآلية الوطنية للتنسيق مع البعثة الأممية (يونيتامس)، وتعيين السفير عمر الشيخ منسقا وطنيا للآلية.

وكان مجلس الأمن اعتمد قرارا بإنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونيتامس)، استجابة لطلب حكومة السودان بموجب رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس.

ومن المقرر أن تبدأ البعثة مهامها اعتبارا من أول يناير 2021، وسوف يستمر تفويضها لمدة عام قابل للتجديد، على ألا يتجاوز تفويضها النهائي نهاية الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

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