مجموعة السلام العربى ترحب بالتطورات فى ملف المصالحة الفلسطينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت مجموعة السلام العربي، بالتطورات الإيجابية في ملفِ المصالحةِ الفلسطينية، والتي تجسدَت في المؤتمرِ الصحفي المشترك لأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري.

وثمنت مجموعة السلام العربي - في بيان نشرته وكالة أنباء فلسطين /وفا/ اليوم /الأحد/ - هذه الخطوة الكبيرة، وأعربت عن أملها بأن تكونَ فاتحة خير أمام إعادة توحيد الصفِ الفلسطيني، وانخراط جميع الفصائل والقوى الفلسطينية في إطارِ منظمةِ التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة، وفقَ برنامجٍ وطنيّ لمجابهة ما يتحضرُ الاحتلالُ له من ضمٍ وتشريد.

واعتبرت المجموعة هذه الخطوة نجاحاً كبيراً ومعطى هاماً من شأنهِ تصليب الموقف، وتوحيد صفوفِ الشعبِ الفلسطيني، ‏بل وتحفيز القوى الخيرة في وطننا العربي وفي العالم أن تلتفَ حول التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني من أجل إحباطِ هذا العدوان الإسرائيلي الأخطر في تاريخ القضية الفلسطينية،معربه عن أملها بأن تُتوجَ هذه الجهود وأن تستكمل خطوات المصالحة وإنهاء الانقسام.

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من جانبه .. رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فيصل عرنكي، ببيان مجموعة السلام العربي حول تطورات ملف المصالحة الفلسطينية.

مجموعة السلام العربي ترحب بالتطورات في ملف المصالحة الفلسطينية