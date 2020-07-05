شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يغلق مدينة بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا فى مصنع لتعليب السمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت السلطات المغربية، اليوم الأحد، تطبيق إجراءات الحجر الصحى فى مدينة آسفى، غرب المغرب، عقب ارتفاع المصابين بفيروس كورونا المستجد فى مصنع لتعليب السمك، خلال الأيام الأخيرة وبموجب القرار العاجل، تم إغلاق جميع منافذ المدينة المطلة على المحيط الأطلسى، بعد اكتشاف بؤرة وبائية فى المصنع وتسجيل ما يزيد عن 400 إصابة جديدة فى المدينة.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، فبموجب الإجراءات الجديدة، جرى منع سكان مدينة آسفى من مغادرة مدينتهم، وفى المنحى نفسه، جرى منع الوافدين من الدخول إلى آسفى وتعدُ مدينة آسفى من المدن المعروفة بصيد السمك فى المغرب، لاسيما سمك السردين، ويوجد نصب على هيئة طاجين فى قلب المدينة المطلة على المحيط الأطلسى.

جدير بالذكر أن المدينة حققت رقما قياسيا حين وصلت حمولة مراكب الصيد من سمك السردين إلى 800 طن فى يوم واحد، وكان ذلك فى 25 نوفمبر 2019.