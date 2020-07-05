شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. مؤتمر صحفى للأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان عن مؤتمر صحفى إقليمى عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتنسيق وجامعة الدول العربية، يتناول تقرير حالة سكان العالم 2020 الأربعاء المقبل 8 يوليو 2020. وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان أن عنوان التقرير "ضد إرادتي.... تحدى الممارسات التى تضر بالنساء والفتيات وتقوض المساواة" ويتحدث فى المؤتمر الافتراضى كل من السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، والدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة الدول العربية.

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