شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى الليبى يقصف آليات تابعة للميليشيات فى مدينة براك الشاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من تدمير آليات عسكرية تابعة للمليشيات الموالية لتركيا بالقرب من مدينة براك الشاطئ جنوبي البلاد .

وقالت مصادر عسكرية ليبية في تصريحات أوردتها قناة " سكاي نيوز" مساء اليوم / الأحد/، إن الآليات المسلحة التابعة للمليشيات كانت تتمركز في مشروع الدبوات الزراعي الذي يبعد عن مدينة براك الشاطئ 40 كيلومترا غربا.

وأضافت أن الجيش الوطني الليبي يرصد تحركات المليشيات والمرتزقة الموالين لتركيا خاصة في الجنوب الذي يعد أحد أهداف الاحتلال التركي الرئيسية للسيطرة على آبار النفط.

وعلى صعيد متصل ....تظاهر الألاف من الشعب الليبي في مدينة بنغازي رفضا للعدوان التركي على ليبيا.

وبثت قناة " سكاي نيوز" مشاهد من تظاهرات الشعب الليبي، والذي ردد شعارات وحمل لافتات تندد بالعدوان التركي على البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطنى الليبى يقصف آليات تابعة للميليشيات فى مدينة براك الشاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.