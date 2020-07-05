شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات يلتقى وزير الخارجية الكويتى و نائبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتى، صقر ناصر الريسي سفير الدولة الإماراتية لدى دولة الكويت و ذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا في الكويت.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أشاد الصباح خلال اللقاء بجهود السفير خلال فترة عمله في الكويت و اسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

و في السياق ذاته التقى سفير الدولة الإماراتية، خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي الذي عبر عن تمنياته للسفير بالتوفيق في مهامه المستقبلية.