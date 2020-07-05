ملك البحرين ينشئ جهاز الأمن الاستراتيجي ويعين مستشاره أمينا لمجلس الدفاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما أصدر أمراً ملكياً رقم 26 لسنة 2020 بإنشاء جهاز يسمى جهاز الأمن الاستراتيجي، يتبع مجلس الدفاع الأعلى، ويحدد مجلس الدفاع الأعلى اختصاصات الجهاز.

وأصدر أمراً ملكياً رقم 27 لسنة 2020، بتعيين الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة رئيساً لجهاز الأمن الاستراتيجي. وأصدر، أمراً ملكياً رقم 28 لسنة 2020 بتعيين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة نائباً لأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بالاضافة الى عمله.

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