ليبيا.. قتيلان من فريق نزع ألغام مليشيا حفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365
قتل اثنان من فرق نزع الألغام في ليبيا، الأحد، إثر انفجار لغم زرعته مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بأحد الأحياء السكنية جنوبي العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لـ"عملية بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي، عبر فيسبوك.
وأفاد البيان بأن "شخصين لقيا مصرعهما خلال تعاملهما مع لغم زرعته مليشيات حفتر، في أحد الأحياء السكنية ببلدية عين زارة جنوبي طرابلس".
وأضاف أن الشخصين "من عناصر منظمة حقول حرة لإزالة الألغام ومخلفات الحروب (غير حكومية)".
وفي 22 مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الليبي أن مليشيا حفتر زرعت ألغاما قبل فرارها من تمركزاتها بالمنازل في محاور صلاح الدين، والمشروع، وعين زارة جنوبي طرابلس.
وفي 10 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الليبية (حكومية)، مقتل 27 شخصا وإصابة 40 آخرين، جراء انفجار الألغام والعبوات التي زرعتها مليشيا حفتر بمنازل مدنيين كانت تتخذها تمركزات لها قبل فرارها.
وشنت مليشيات حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/نيسان 2019؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
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