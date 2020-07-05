كورونا.. فرض حجر صحي على مدينة "آسفي" المغربية

الرباط /خالد مجدوب /الخليج 365



قررت السلطات المغربية، الأحد، فرض حجر صحي على مدينة آسفي (غرب)، إثر تسجيل نحو 500 إصابة، أغلبها في مصنع تعليب أسماك.

وأفاد محافظ آسفي، كريم قسي لحلو، في بيان، أنه تقرر فرض حجر صحي على المدينة ومنع التنقل منها وإليها، والإغلاق التام للمنطقة الحضرية الثالثة (حي في آسفي) التي تتواجد فيها أغلب الإصابات.

وأضاف أن السلطات قررت إغلاق مصانع التعليب الـ18 الموجودة بالمدينة وإيقاف نقل عمالها، إثر إصابة عدد كبير منهم في أحد المصانع.

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كما قررت السلطات إغلاق المحلات التجارية اعتبارا من الساعة السادسة مساء (17 ت.غ)؛ وإغلاق المقاهي بحلول الساعة الثامنة مساء (19 ت.غ)؛ ومنع الدخول لشاطئ مدينة آسفي، وفق البيان ذاته.

وحتى ظهر الأحد، سجل المغرب 14 ألفا و132 إصابة بفيروس كورونا، بينها 234 وفاة و 9.410 حالة تعاف.

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السلطات المغربية، الطوارئ الصحية لشهر، وتقييد الحركة في البلاد لـ"إبقاء كورونا تحت السيطرة"، ثم تم تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد 3 مرات متتالية إلى غاية 10 من يوليو/ تموز الجاري.

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