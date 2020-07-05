بغداد وأربيل تتفقان على عمليات عسكرية مشتركة بـ3 محافظات

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

كشفت وزارة "البيشمركة" (حرس إقليم كردستان شمالي العراق)، الأحد، عن اتفاق مع بغداد على استئناف العمليات المشتركة بين الجيش العراقي وقوات "البيشمركة"، لملاحقة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في 3 محافظات.

وتوقفت هذه العمليات المشتركة عام 2017، عقب سيطرة القوات الاتحادية على محافظة كركوك الغنية بالنفط (شمال)، بعد أن كانت خاضعة أمنيا لسيطرة لقوات "البيشمركة".

وقال الأمين العام لوزارة "البيشمركة"، اللواء جبار ياور، للأناضول، إن "بغداد وأربيل (عاصمة الإقليم) اتفقتا على البدء بعمليات عسكرية مشتركة (لم يحدد تاريخا) في مناطق محددة بمحافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال)، لملاحقة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي".

وأوضح ياور أن "اجتماعا أمنيا سيُعقد نهاية الشهر الجاري بين وزارتي الدفاع الاتحادية والبيشمركة في أربيل، لبحث القضايا الأمنية".

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ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من بغداد بشأن ما صرح به اللواء جبار ياور.

وكان اللواء ياور كشف، السبت، عن اتفاق بين بغداد وأربيل على إعادة تشكيل 4 مراكز أمنية مشتركة، في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى (شمال)، بهدف تبادل المعلومات ضمن مواجهة "داعش".

وفي نهاية 2017، فرضت القوات العراقية الاتحادية سيطرتها بصورة كاملة على جميع المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى (شمال)، عقب العمليات العسكرية ضد "داعش".

وأعلنت بغداد، أواخر ذلك العام، الانتصار على "داعش" باستعادة كل الأراضي التي كان يسيطر عليها، منذ صيف 2014، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق.

لكن التنظيم أعاد نشاطه، مؤخرا، في المحافظات الشمالية والشرقية والغربية من العراق، مستغلا جائحة "كورونا"، بحسب قادة في الجيش العراقي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.