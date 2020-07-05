كورونا.. 105 وفيات بالعراق وواحدة في لبنان

عواصم عربية/الخليج 365

سجل العراق، الأحد، 105 وفيات بكورونا، ورصد لبنان وفاة واحدة، فيما أعلن الأردن 14 إصابة بالفيروس، وفق مصادر رسمية.

وأعلنت الصحة العراقية، تسجيل 105 وفيات، وألفين و125 إصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 60 ألفا و479؛ منها 2473 وفاة، و33 ألفا و17 متعاف.

وفي لبنان، رصدت وزارة الصحة حالة وفاة، و18 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 7 حالات.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 1873، بينها 36 وفاة، و1311 حالة شفاء.

من جهتها، سجلت وزارة الصحة الأردنية 14 إصابة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 1164.

ومن بين إجمالي الإصابات، 10 وفيات، و902 متعاف، وفق ما أورده وزير الصحة سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي، بالعاصمة عمان.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا حتى عصر الأحد، 11 مليونا و453 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 534 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و482 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".

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