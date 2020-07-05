"الإصلاح" اليمني: "الحوثي" سيطرت على منزل رئيس كتلتنا البرلمانية

اليمن /الخليج 365

أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح، أكبر الأحزاب المعارضة لجماعة الحوثي، الأحد، أن مسلحين تابعين للجماعة، "اقتحموا" منزل رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، عبد الرازق الهجري بالعاصمة صنعاء و"سيطروا عليه".

وقال موقع (الصحوة نت) التابع للحزب مساء اليوم، إن "مليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، اقتحمت منزل الهجري بالعاصمة صنعاء، وطردت الأسرة التي تقطنه بالقوة وسيطرت عليه"، دون تفاصيل.

والنائب الهجري غادر صنعاء مع نواب وسياسيين آخرين بعد سيطرة الحوثيين عليها بقوة السلاح، في 2014 خشية بطش الجماعة.

ولم يصدر بيان عن الحوثيين بشأن ذلك الموقف وأسبابه.

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ويعد الإصلاح أكبر الأحزاب اليمنية التي وقفت ضد الحوثيين، ومعروف بتأييده عمليات التحالف العربي، وهناك مقاتلون في جبهات الجيش الحكومي منتمون للحزب، فيما يتهم الحوثيون عادة الحزب بأنه شريك فيما يصفوه بـ"العدوان على اليمن"، ما جعل العلاقة بين الطرفين في توتر دائم‎

وينظر معارضو الإصلاح بأن الحزب امتداد لحركة الإخوان المسلمين، فيما سبق أن شدد الحزب في أكثر من بيان بأنه حزب يمني خالص غير مرتبط بأي حركات خارجية.‎

ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

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