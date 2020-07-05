جمعية منازل تسلم وحدتين سكنية

سلمت جمعية متازل الخيرية وحدتين سكنية تم انشاءها ضمن وحدات برنامج البناء الخاص بالجمعية الاولى بمركز صدر وايله والثانية بمركز ثربان . وقد قام بتسليم الوحدتين رئيس مجلس إدارة جمعية منازل المهندس عبدالله جبران الشهراني وبحضور كل من عضو مجلس الإدارة المهندس عوضه بن سفر الشهراني واعضاء الجمعية العمومية المهندس محمد بن سفر الشهراني والأستاذ سليمان بن سعد أبو عليط .

ومجموعة من الاعلامين والاعلاميات بمنطقة عسير وخلال الحفل قدم الأستاذ إسماعيل حمود ال بدوي المدير التنفيذي لجمعية منازل بتقديم نبذة تعريفية عن الجمعية ودورها في إيجاد حلول للإسكان والسكن الملائم للأسر الأشد حاجه بمنطقة عسير .

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