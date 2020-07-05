تكليف الدكتور “الميمني ” مديراً لمستشفى النور التخصصي بمكة

عفاف حامد

أصدر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية الدكتور ديلشاد علي، يوم الخميس الموافق ١٤٤١/١١/١١، قراراً بتكليف الدكتور وائل بن حسين الميمني مديراً لمستشفى النور التخصصي ، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار ولمدة عام

من جانبه عبَّر الدكتور الميمني عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون -بإذن الله- دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به.