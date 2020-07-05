الويمني” مديرا عاما لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير

حسن ال مشاري صدر القرار الوزاري لمعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي بتكليف المهندس/ عبدالله بن حسن الويمني مديراً عاماً لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير.

و يعتبر “الويمني” من الكوادر المشهود لها بالكفاءة والتميز في مجال عمله .

صحيفة الخليج الالكترونية تهنئ “الويمني” بهذا التكليف سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد .

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