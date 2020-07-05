محافظ أحد رفيدة يتفقد منتزه الحبلة السياحي

تفقد محافظ أحد رفيدة الأستاذ متعب المتعب، يرافقه مديرو ورؤساء الدوائر الحكومية في المحافظة ومركز الواديين، منتزه الحبلة السياحي الذي يقصده عشرات الآلاف من المصطافين كل عام، وممشى الدراجات الهوائيه، حيث اطلع المتعب، على جميع الاستعدادات والتجهيزات لإقامة عدة فعاليات ضمن صيف المحافظة 41، ثم تفقد القرية الشعبية، والتي ستُفتتح بفعاليات شعبية ومسابقات مختلفة على مسرح القريه اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق ١١/١٦، فيما ستقام فعاليات أخرى، كتحجير السيارات في يوم ١١/١٨ ، والدراجات الهوائية في يوم ١١/٢١ ، ورياضة المشي بعد صلاة العصر في يوم ١١/٢٣ ، وفعالية الأمسية الشعبية بالقرية الشعبية وذلك بعد صلاة العشاء في يوم ١١/٢٣.وأشاد المتعب، بالدور الملموس لرئيس مركز الواديين الأستاذ يحيى مجدع، ولرئيس البلدية الأستاذ متعب عبدالله، وذلك في الإشراف والإعداد لجميع الفعاليات، وتهيئة وتجهيز المواقع، وللجهات الأمنية والإسعافية على ما تقدّمه من جهود مع الدعوه للجميع بالحضور لهذه الفعاليات والتقيد بالاحتياطات الاحترازية .